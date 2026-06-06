Трамп и Вэнс хотят завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс хотят завершения войны на Украине. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

Трамп отметил, что он и Вэнс участвуют в разрешении конфликта.

«Мы все вовлечены в это. Джей Ди тоже», - сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Соединенные штаты готовы возобновить усилия для урегулирования украинского конфликта. По его словам, для страны важно сохранить двусторонние отношения с Россией, а завершение войны поспособствует их улучшению.