В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки ВСУ

В Белгородской области дрон киевского режима нанес удар по машине в городе Шебекино. От полученных ранений водитель погиб на месте. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Машина уничтожена огнем», - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа мужчина получил осколочные ранения спины из-за взрыва FPV-дрона. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода. Он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Шебекино после атаки дрона сгорел автобус. Раненого водителя бойцы самообороны региона доставили в Центральную районную больницу города. В начале мая двое юношей погибли на месте после атаки беспилотника киевского режима. Он ударил по подросткам, когда они ехали на мотоцикле.