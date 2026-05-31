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В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки ВСУ

Другой белгородец получил ранения спины и доставлен в больницу.
Андрей Юдин 06-06-2026 01:23
© Фото: Volodymyr Trasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Белгородской области дрон киевского режима нанес удар по машине в городе Шебекино. От полученных ранений водитель погиб на месте. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Машина уничтожена огнем», - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа мужчина получил осколочные ранения спины из-за взрыва FPV-дрона. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 Белгорода. Он продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Шебекино после атаки дрона сгорел автобус. Раненого водителя бойцы самообороны региона доставили в Центральную районную больницу города. В начале мая двое юношей погибли на месте после атаки беспилотника киевского режима. Он ударил по подросткам, когда они ехали на мотоцикле.

#в стране и мире #белгородская область #оперштаб #дрон всу
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