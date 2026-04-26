Двое юношей погибли из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Погибшим в результате террористической атаки украинских боевиков было 18 и 15 лет.
Сергей Дьячкин 01-05-2026 00:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двое подростков погибли в Белгородской области в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы региона, трагедия произошла в селе Волчья Александровка в Волоконовском районе. Беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два юноши 18 и 15 лет.

Сообщается, что от полученных ранений молодые люди погибли на месте. Гладков выразил искренние соболезнования родителям и всем родным погибших.

 

#мотоцикл #бпла #дрон #белгородская область #подростки #Вячеслав Гладков #Волоконовский район
