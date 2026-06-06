Мирный житель погиб во время атаки дронов ВСУ в Тверской области

Мужчина погиб в Тверской области во время атаки украинских беспилотников на регион. Обломки дрона упали на его автомобиль в Ржевском районе, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Врио главы региона пообещал оказать помощь родственникам погибшего. Всего регион атаковали пять беспилотников. Специальные службы работают на месте падения обломков.

В Нелидовском округе обломки дрона повредили несколько зданий, включая почту и жилые дома. Раненых нет, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Еще один обломок упал на площадку у жилого дома в Жарковском округе. В здании выбило несколько окон, их заменят.

В течение ночи Россию атаковали 376 украинских беспилотников, сообщили ранее в Минобороны. Массированной атаке подверглись Ленинградская и Брянская области.