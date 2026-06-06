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Мирный житель погиб во время атаки дронов ВСУ в Тверской области

Обломки упали на его автомобиль.
Дима Иванов 06-06-2026 10:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мужчина погиб в Тверской области во время атаки украинских беспилотников на регион. Обломки дрона упали на его автомобиль в Ржевском районе, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Врио главы региона пообещал оказать помощь родственникам погибшего. Всего регион атаковали пять беспилотников. Специальные службы работают на месте падения обломков.

В Нелидовском округе обломки дрона повредили несколько зданий, включая почту и жилые дома. Раненых нет, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Еще один обломок упал на площадку у жилого дома в Жарковском округе. В здании выбило несколько окон, их заменят.

В течение ночи Россию атаковали 376 украинских беспилотников, сообщили ранее в Минобороны. Массированной атаке подверглись Ленинградская и Брянская области.

#в стране и мире #Тверская область #мирные жители #БПЛА ВСУ #украинские дроны #Виталий Королев
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