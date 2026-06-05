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Глава МВД РФ рассказал о планах и целях ШОС на ближайшее будущее

По словам чиновника, необходимо и далее углублять взаимодействие между государствами и совместными усилиями решать насущные проблемы.
Тимур Юсупов 05-06-2026 23:59
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в Совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств - членов ШОС. Глава МИД отметил, что на сегодняшний день международное объединение проходит путь динамичного развития, в будущем имея все шансы стать одной из несущих опор многополярного мира, а также прочной основой архитектуры безопасности в Евразии.

Колокольцев отдельно заострил внимание на необходимости и далее углублять взаимодействие между государствами и совместными усилиями решать насущные проблемы. По его словам, сегодня в мире все еще сохраняются угрозы киберпреступности, наркоторговли, а также терроризма и экстремизма.

«Глобализация информационных процессов стремительно набирает обороты. Отсутствие реальных границ, практически полная анонимность и быстрая адаптация к новым условиям делают киберпространство привлекательной средой для совершения преступлений. Видим опасную тенденцию по смещению наркоторговли в онлайн-пространство. На этом фоне возрастает необходимость укрепления международного сотрудничества в целях консолидации совместных усилий в борьбе с транснациональной преступностью во всех её проявлениях», - отметил политик.

Министр также в очередной раз напомнил о начале реорганизации Региональной антитеррористической структуры в Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Организации. Он создается на базе Центра по противодействию транснациональной организованной преступности и Центра информационной безопасности.

Говоря об угрозах в киберсфере, глава российского МВД указал на необходимость поддержания прямых и оперативных контактов между правоохранительными органами разных стран, включая создание и развитие стабильных каналов коммуникации, а также формирования устойчивых механизмов координации, позволяющих не только обмениваться сведениями, но и совместно планировать и реализовывать оперативные мероприятия.

По мнению Колокольцева, еще одним не менее важным направлением остается развитие профессиональных компетенций - обмен опытом и передовыми практиками, а также организация совместных тренингов и форумов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что сильная и суверенная страна не может быть закрытой. По словам главы государства, мощным конкурентным преимуществом страны является собственная логистическая, производственная, финансовая и технологическая база, а также предсказуемая среда для бизнеса и особое внимание развитию кадрового потенциала.

#в стране и мире #шос #Евразия #МВД РФ #международное сотрудничество #владимир колокольцев #многополярный мир
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