Путин: сильная и суверенная страна не может быть закрытой

Сильная и суверенная страна не может быть закрытой. Таким мнением с участниками Петербургского международного экономического форума поделился президент России Владимир Путин. Сегодня он выступил на пленарной сессии саммита. Глава государства заявил о необходимости наращивания связей с зарубежными партнерами, выстраивания коопераций и продвижения трансграничных проектов.

«Сильная суверенная страна не может быть закрытой. Жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию и укреплять инфраструктуру», - сказал Путин.

По мнению президента, мощным конкурентным преимуществом страны является собственная логистическая, производственная, финансовая и технологическая база, а также предсказуемая среда для бизнеса и особое внимание развитию кадрового потенциала.

Все это - залог успешной работы с инвесторами, считает Путин. Многие из них заинтересованы в сотрудничестве, партнерстве и создании взаимовыгодных альянсов, напомнил глава государства.

На этом фоне Россия остается надежным экспортером самых разных товаров, включая продовольственные. Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что общий объем поставок пшеницы из России в страны Ближнего Востока и Африки составил 82%. Сегодня Москва обеспечивает до 20% мирового экспорта зерна, уточнила она. В топ-5 стран по количеству закупаемого у нас зерна вошли Египет, Турция, Иран, Казахстан и Судан.

Также Владимир Путин пообещал, что Россия будет укреплять свою IT-инфраструктуру и сотрудничать в этом только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства. Он также добавил, что перед многими странами сейчас стоит вопрос создания собственных платформ, чтобы не стать цифровой периферией.