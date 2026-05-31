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Трамп не хочет встречаться с Хаменеи, но был бы «польщен» этим

По словам главы Белого дома, все зависит от соглашения о прекращении войны.
Вероника Левшина 05-06-2026 07:11
© Фото: Iranian Government, Office Of, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом сообщил The Hill.

«Я не хочу встречаться, но если бы мне пришлось встретиться, я был бы польщен», - заявил Трамп.

Также для главы Белого дома было бы «честью» увидеться с Хаменеи, если удастся достичь соглашение о прекращении войны.

«Я хотел бы посмотреть, удастся ли нам заключить сделку, но если сделка состоится, то, возможно, я бы с ним встретился», - добавил Трамп.

Ранее в интервью New York Post президент США сообщил о желании встретиться лично с верховным лидером Ирана. По его словам, стороны «в целом хорошо ладят», несмотря на трудности в переговорах. Также он добавил, что Хаменеи активно участвует в переговорном процессе.

#в стране и мире #сша #Трамп #Иран #Соглашение #встреча #Верховный лидер #честь #Моджтаба Хаменеи
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