Палата представителей США поддержала законопроект о помощи киевскому режиму и санкциях против России. Этому свидетельствуют результаты голосования.

За документ проголосовали 226 членов Палаты представителей, а высказались против 195. Законопроект поддержали 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый законодатель.

Издание The Hill отмечает, что эта инициатива противоречит политике президента США Дональда Трампа. Ее автором является демократ Грегори Микс, входящий в комитет по иностранным делам.

Законопроект о помощи Украине был предложен для рассмотрения с апреля 2025 года. Он предусматривает предоставление Украине военных кредитов на сумму в 8 млрд долларов, продление программы оборонной помощи до 2027 года. На ее основе оружие со складов Пентагона направят киевскому режиму. По документу президент Америки имеет право оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе анализа вводить санкции, блокировать активы и вводить дополнительные экспортные пошлины.

Ранее Комитет Сената США по международным отношениям был готов одобрить три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию. По одному из документов Россия признается государством-спонсором терроризма. В то же время конгрессвумен от республиканцев Анна Паулина Луна сообщала, что мирное урегулирование украинского конфликта принесет выгоду Соединенным Штатам.