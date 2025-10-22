Axios: сенат США готов принять три законопроекта для демонстрации эскалации с РФ

Комитет сената США по международным отношениям готов одобрить три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию, 22 октября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на законодателей.

Один из законопроектов предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Это приведет к ужесточению ограничений на торговлю, финансовые операции и дипломатические контакты с Москвой.

Второй вводит экономические санкции против Китая за поддержку России. Меры будут направлены на компании и лица, якобы предоставляющие экспорт китайских технологий и компонентов, используемых в российском военно-промышленном комплексе.

Третий законопроект разрешит США передавать замороженные российские активы Украине, трансферы будут идти каждые 90 дней. Конфискованные у России средства пойдут на восстановление инфраструктуры и военную помощь Киеву.

Согласно публикации, встреча комитета запланирована на среду и совпадет с визитом в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который встретится с президентом Трампом и ключевыми конгрессменами. Эти инициативы позволят сенаторам от обеих партий набрать обороты для действий против Москвы и продемонстрировать, что Конгресс США готов к эскалации.