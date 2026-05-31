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Nepszava: Венгрия сняла вето на выделение денег из фонда ЕС для ВСУ

Размороженные 6,6 млрд евро пойдут на покупку ПВО киевскому режиму.
Андрей Юдин 05-06-2026 03:45
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Global Look Press

Новое правительство Венгрии согласилось на использование Европейского фонда мира для оказания военной поддержки Украине. Для этого они сняли запрет, введенный предыдущей администрацией во главе с Виктором Орбаном, сообщило Nepszava, ссылаясь на свои источники. Размороженные средства в размере 6,6 млрд евро предположительно пойдут на покупку ПВО для киевского режима.

В материале говорится, что после снятия венгерского вето в отношении Украины решение об использовании денег фонда на закупку вооружения для ВСУ приняли на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. После представители Европейской службы внешних связей, которые отвечают за Европейский фонд мира, составят бумаги, которые одобрит Совет ЕС.

При правительстве Орбана Венгрия блокировала с 2024 года использование 6,6 млрд евро из организации, так как они пойдут на финансирование киевского режима. После победы партии «Тиса» Будапешт занял иную позицию в отношении фонда, но новый глава страны Петер Мадьяр заявил, что страна не будет направлять вооружение или солдат на Украину.

Европейский фонд мира учредили в 2021 году для поддержки усилий ЕС в области безопасности и обороны, а также миротворческих операций. Одна он стал источником компенсаций затрат европейских стран на поставки вооружений киевскому режиму после начала специальной военной операции.

Ранее новый глава Венгрии предложил свою страну как площадку для украинского урегулирования. Тем самым Будапешт готов внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Венгрия #европейский фонд мира #петер мадьяр
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