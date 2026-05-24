Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину

Таким образом премьер-министр республики еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном.
Дарья Ситникова 29-05-2026 00:36
© Фото: IMAGO/Isabelle Ouvrard, www.imago-images.de, Global Look Press

Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружения и военную технику Украине. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«Венгрия не будет поставлять ни оружие, ни военную технику в зону российско-украинского конфликта», - сказал он.

Мадьяр также заявил, что «Венгрия вновь станет надежным партнером самого сильного военно-оборонного альянса в мире», имея ввиду НАТО. Он добавил, что «венгерские военнослужащие выполняют отличную работу в рамках миротворческой миссии НАТО в Косове».

Правительство Венгрии ранее ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Вместе с тем, Мадьяр приостановил процесс выхода Будапешта и Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, он предположил, что страны Евросоюза продолжат закупать газ из РФ после окончания конфликта на Украине. По его словам, это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением.

