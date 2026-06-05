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ПСБ выделил свыше 400 млрд рублей на развитие российских производств

На стенде банка предприятия представили свои инновационные продукты, среди которых, в том числе, бионические протезы и нейроимпланты.
Глеб Владовский 05-06-2026 22:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На площадках Петербургского экономического форума особое внимание уделили развитию промышленности и вопросам технологического суверенитета. Предприятия активно расширяют производственные мощности, прорабатывают масштабные наукоемкие инициативы.

Все эти задачи требуют инвестиций и опережающего финансирования, которое сокращает сроки поставки изделий заказчикам, в том числе Минобороны России. ПСБ выделил уже более 400 млрд рублей для модернизации и технического перевооружения российских производств. За этими цифрами стоят конкретные проекты.

«У нас достаточно много масштабных проектов. Мы участвуем и в постройке судоподъемных сооружений, судоремонтных сооружений. В прошлом году сдали большой ремонтный док "Амур". Мы финансировали, участвовали в финансировании и разработке сертификации ПД-8, который сегодня получил сертификат. Мы также участвовали в финансировании и реконструкции московского машиностроительного завода Чернышова», - рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Среди масштабных проектов, которые финансировал банк - создание крупнейшего в России Центра аддитивных технологий на базе производственного комплекса «Салют» Объединенной двигателестроительной Госкорпорации Ростех.

Банк финансирует много перспективных проектов в таких отраслях, как авиация и судостроение. На развитие отрасли БПЛА, в том числе защиты гражданских объектов ПСБ выделил около одного миллиарда рублей. Также банк активно работает в сфере роботизации, искусственного интеллекта и создания закрытых автономных производств.

«Если говорить о более гражданских продуктах, то компанию "Полипласт" мы финансировали их разработки по оснащению и переоснащении эпоксидных смол различного назначения, которые широко используются и в авиастроении, и в судостроении, и в микроэлектронике. У нас много проектов», - рассказал Минаев.

На форуме ПСБ организовал сессию, посвященную интеграции высоких технологий в развитие промышленного производства. В этом году в банке создан центр поддержки высокотехнологичных компаний. Там предоставляют весь спектр продуктов и услуг: от кредитов и банковских гарантий до организации выхода на фондовый рынок высокотехнологичных эмитентов.

На стенде банка предприятия представили свою инновационную продукцию: спутники, квадрокоптеры, бионические протезы, нейроимпланты и многое другое.

#в стране и мире #ПСБ #Промышленность #финансирование #проекты #ПМЭФ-2026
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