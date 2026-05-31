На ПМЭФ обсудили трудоустройство ветеранов СВО

Вопросы трудоустройства участников специальной военной операции стали одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума. На площадке ПМЭФ прошла панельная дискуссия «Кадровый резерв будущего для приоритетных отраслей экономики», организованная фондом «Защитники Отечества».

В обсуждении приняли участие представители государственных органов власти, крупнейших российских работодателей и сами ветераны СВО, которые после возвращения к мирной жизни нашли себя в новых профессиях и общественной деятельности. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что трудоустройство ветеранов является важной частью их социальной адаптации и возвращения к полноценной жизни.

«Вопрос кадрового обеспечения - один из важнейших для развития экономики и формирования технологического суверенитета нашей страны. Но работа для человека - это не просто источник дохода. Трудовая деятельность дает чувство востребованности, позволяет реализоваться. По этой причине мы рассматриваем трудоустройство как важнейший элемент комплексной реабилитации и социальной адаптации наших защитников», - отметила Цивилева.

По ее словам, ветераны обладают уникальными качествами, которые высоко востребованы работодателями.

«Это вопрос уважения, поддержки и профессиональной интеграции героев, которые имеют уникальный опыт, дисциплину, ответственность и готовность служить делу уже в мирной жизни», - подчеркнула председатель фонда.

За три года работы фонд «Защитники Отечества» заключил более 2,5 тысячи соглашений о сотрудничестве с работодателями по всей стране, включая крупные государственные корпорации. За помощью в трудоустройстве уже обратились более 22 тысяч ветеранов СВО. Свыше половины из них смогли найти работу, остальные проходят лечение, реабилитацию или получают новую профессию.

Одним из наиболее востребованных направлений трудоустройства остается топливно-энергетический комплекс. Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что предприятия отрасли активно взаимодействуют с фондом и готовы принимать ветеранов на работу.

«Наша общая задача - помочь героям как можно более спокойно и безболезненно перейти к мирной жизни, найти свое место в трудовых коллективах, реализовать свой опыт, ответственность и лидерские качества. Убежден, что ветераны способны укрепить наши предприятия и по-новому повлиять на внутреннюю атмосферу в коллективах, стать примером стойкости, дисциплины и служения стране», - заявил министр.

Большое внимание уделяется профессиональной переподготовке и повышению квалификации. По данным фонда, по вопросам обучения обратились около 15 тысяч ветеранов, а более двух третей из них уже направлены на образовательные программы.

Отдельным направлением работы становится развитие управленческих компетенций участников СВО. Так, Минэнерго, ВЭБ.РФ и фонд «Защитники Отечества» реализуют программу «Угольные города России», которая готовит будущих руководителей для городов, связанных с угледобывающей промышленностью.

«Ветераны обладают качествами, которые особенно важны для развития городов и предприятий, - ответственностью и готовностью брать на себя сложные задачи. Они успешно проходят непростые образовательные программы, предлагают сильные практические проекты для территорий», - отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Востребованы ветераны и в транспортной отрасли. По словам директора ситуационно-информационного центра Минтранса России Александра Кислякова, ведомство совместно с работодателями адаптирует требования к ряду специальностей и развивает программы подготовки кадров для современных направлений, включая беспилотные технологии.

О своем опыте возвращения к мирной жизни рассказали и сами ветераны. Житель Московской области Сергей Афонин после тяжелого ранения получил современный протез, приступил к работе водителем автобуса, занимается спортом и проводит патриотические встречи с молодежью.

«Вера в себя и людей помогает смотреть на мир другими глазами. У меня есть хобби - вязание, в будущем хочу развивать его, открыть свое дело, вязать носки и перчатки из кевлара и шерсти для ребят, которые сейчас на СВО», - рассказал ветеран.

Особую роль в сопровождении участников СВО играют социальные координаторы фонда. Более тысячи из них сами являются ветеранами боевых действий, членами семей военнослужащих или родственниками погибших бойцов. Они помогают участникам спецоперации решать бытовые, социальные и юридические вопросы.

Один из таких специалистов - ветеран СВО из Северной Осетии Валерий Васильев. После тяжелого ранения и длительной реабилитации он решил посвятить себя помощи другим людям.

«Мы помогаем ветеранам с инвалидностью и семьям погибших и пропавших без вести участников СВО в бытовых вопросах - починить кран, убрать снег, поменять лампочку. Теперь помощь другим - дело моей жизни», - рассказал Васильев.

Еще одним важным направлением поддержки остается развитие профессионального мастерства ветеранов с инвалидностью. Фонд привлекает их к участию в чемпионатах «Абилимпикс», где они могут проявить себя в таких компетенциях, как сварочное дело, электромонтаж, слесарные работы и другие востребованные специальности. В 2026 году в Казани планируется проведение отдельного чемпионата для участников СВО. Интерес к нему уже проявили более 800 ветеранов, подавших заявки на участие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.