Жара, дюны и российский флаг: как «Камаз-мастер» покорил ралли «Такла-Макан»

Команда «Камаз-мастер» триумфально вернулась с прошедшего в Китае международного ралли-марафона «Такла-Макан». Экипаж Богдана Каримова завоевал золото. Серебряные награды достались экипажу Алмаза Ахмедова. О том, с какими сложностями столкнулись экипажи и о впечатлениях от заезда, спортсмены рассказали в студии «Звезды».

По словам гонщиков, во время длительных гонок жара в кабине может достигать до +60 градусов. В таких ситуациях спасает выносливость и подготовка к соревнованиям, поскольку самым опасным соперником в ралли считается именно трасса.

Говоря про влияние поверхностей дороги на подвеску, спортсмены отметили, что они по-разному оказывают воздействие. Но самыми сложными считаются каменистые русла.

«Они очень твердые, где скорость очень высокая. И внезапно могут появляться неожиданные ямы, промоины. Здесь подвеске больше всего, наверное, достается», - поделился опытом Каримов.

Спортсмены также отметили, что атмосфера на ралли очень дружелюбная. Команды стремятся помогать друг другу в сложных ситуациях.

«И мы помогали, и нам помогали. Мы помогли китайскому экипажу. Они также наши партнеры по подвеске, довезли их до финиша, и китайцы очень обрадовались, что российский экипаж помог», - рассказал Ахмедов.

Кроме того, участники ралли рассказали, что на гонки привозят свою кухню, поскольку питание играет огромную роль для экипажей особенно на длительных спецучастках, очень много энергии тратится, и кухню мы привозим свою. Кроме того, они не привыкли именно к китайской кухне.

Гонщики также отметили, что некоторые спецучастки трассы «Такла-Макана» сопоставимы с гонкой «Дакар».

«Спецучастки были сравнимы с настоящим Дакаром, а то и даже похлеще. Потому что действительно очень большие были сложности, связанные с высокой температурой. И с этим же столкнулись наши соперники», - уточнил руководитель команды Эдуард Николаев.

Всего в грузовом зачете участвовали девять команд. Из них четверо - представители России: по две команды от «Камаз-мастера» и Уралмоторспорта. В гонке также принимали участие аргентинцы, испанцы, французы, немцы. Кто-то выступал в качестве штурмана или пилота.

Николаев также отметил, что ежедневно ведутся переговоры о возвращении команды «Камаз-мастер» на международную арену ралли «Дакар».

«Команда создавалась под эту гонку. И сегодня мы очень скучаем, поэтому мы нашли вот этот компромисс - "Дакар-Восток". Потому что пока, к сожалению, сегодня нет возможности вернуться на "Дакар"», - подчеркнул он.

Николаев добавил, что главной задачей в этом году было дать опыт молодым экипажам следующего поколения участием в гонках. Он отметил, что ребята справились с ралли.