Участники «Дакара Востока» раскрыли оснащение машин для участия в ралли

Легендарная команда «КАМАЗ-мастер» готовится к изнурительному ралли «Дакар Востока». Это крупнейшая и одна из самых тяжелых внедорожных гонок Азии. Наши грузовики впервые примут в ней участие. «Синяя Армада» отправилась на точку старта из Набережных Челнов. В китайской пустыне их ждут 8 000 километров абсолютного бездорожья. И все это время с логотипом «Звезды» - наш телеканал является информационным спонсором команды.

На этих кадрах последние приготовления команды «КАМАЗ-мастер» к одному из сложнейших стартов сезона. В цеху - ни минуты простоя. От работы каждого зависит, выдержит ли техника тысячи километров песков и бездорожья.

«Синяя Армада» едет в Китай на престижную азиатскую гонку «Такла-Макан». По сложности ее сравнивают с легендарным ралли-марафоном «Дакар» в Саудовской Аравии. Там, к слову, российская команда не выступает с 2023 года. Нашим спортсменам выдвинули условие - мол, чтобы продолжить соревноваться, необходимо осудить спецоперацию и выезжать на гонку в нейтральном статусе. На удивление, соперники россиян расстроились. Говорят, потеряли возможность соревноваться с сильнейшими.

«Представьте, что был сильный соперник, и он ушел непобедимым. Для тех, кто хотел нас обогнать, это теперь недостижимо», - заметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Команда «КАМАЗ-мастер» с конца 80-х считается одной из самых успешных в мировом ралли-рейде. За плечами опытных экипажей десятки побед. Коллектив - символ российского автоспорта. Чего только стоит знаменитый прыжок Эдуарда Николаева на скорости 140 км/ч. Перегрузка во время полета грузовика достигла величины 12G.

На предстоящей гонке в Китае ставку сделали на молодое поколение. Пилоты - Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Имя первого уже хорошо известно поклонникам гонок - в сезоне 2025 года он стал чемпионом России по ралли-рейдам. Алмаз Ахмедов пока только готовится покорять более серьезные вершины. Говорит, главное - подружиться не только с экипажем, но и с автомобилем.

«Условно говоря, машина может разогнаться до 160 км/ч, а по спортивному регламенту у нас - 140 км/ч. Еще нам рассказывали, в каком-то "Дакаре" грузовики обгоняли легковые автомобили», - рассказал Ахмедов.

Эти машины совсем не похожи на серийные КамАЗы. Техника подготовлена для серьезных спортивных нагрузок. Все, что внутри - в строжайшей секретности. Лишь некоторые подробности раскрыли для нашей съемочной группы.

Внутри все продумано до мелочей. Сиденья отрегулированы для экипажа. Кругом одни приборы. И все сделано для того, чтобы не отвлекаться на лишние движения. Даже воду пьют при помощи специальных трубок.

Гонка «Такла-Макан» обещает быть одной из самых изнурительных. Участников ждет 8 000 километров абсолютного бездорожья, половина пути - скоростные спецучастки. 16 мая экипаж стартует из города Урумчи. Финишируют 3 июня в городе Аксу. Но уже с этого момента можно считать, что для нашей команды марафон начался. Все-таки до места назначения добираются своим ходом. И, как говорят спортсмены, легких километров они не ждут.