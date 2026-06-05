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Путин заявил, что Украине дроны поступают в основном из западных стран

Путин подчеркнул, что у России имеется собственная база для производства отечественных беспилотников.
Глеб Владовский 05-06-2026 19:27
© Фото: Michael Bahlo dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Украина получает дроны в основном из западных стран. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало, что, получается», - рассказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в отличие от ВСУ, Россия обладает собственной базой для развития таких технологий. Основные преимущества, в том числе, - это кадры, промышленность и возможность реализовывать необходимые планы.

Ранее Путин заявил, что западные спонсоры поставляют ВСУ огромное количество беспилотников. Он отметил, что киевский режим снабжают, в том числе, БПЛА дальнего действия.

#в стране и мире #Украина #беспилотники #Владимир Путин #ПМЭФ-2026
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