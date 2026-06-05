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Путин: международной изоляции России не было изначально

Президент России отметил, что Россия продолжает экономическое сотрудничество с другими странами, включая США.
Глеб Владовский 05-06-2026 18:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Международной изоляции России не было, наблюдались только попытки изолировать страну со стороны экс-президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Изоляции не было изначально. Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов... И потом сателлиты в Европе за этим последовали. На сегодняшний день они преуспели в этом больше», - отметил глава государства.

Президент России подчеркнул, что Вашингтон продолжал сотрудничество с Москвой по выгодным направлениям. В то же время Путин отметил, что страны Африки и Азии являются надежными партнерами РФ.

Ранее глава государства выразил мнение, что Россия, будучи сильной и суверенной страной, не может быть закрытой. Путин заявил о необходимости наращивания связей с зарубежными партнерами, выстраивания коопераций и продвижения трансграничных проектов.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #изоляция России #ПМЭФ-2026
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