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Путин: Россия, без сомнения, добьется освобождения всего Донбасса

Под контролем Киева остается 15% территории ДНР.
Глеб Владовский 05-06-2026 18:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия, без сомнения, добьется освобождения всего Донбасса, она движется к этому спокойно и уверенно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России напомнил, что территория ЛНР полностью освобождена с 1 апреля. В то же время Киев контролирует меньше 15% в Донецкой Народной Республике.

«В Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие контролируют 80% территории Запорожской области.

#в стране и мире #ВС РФ #ДНР #Владимир Путин #Киевский режим
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