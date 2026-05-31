Россия, без сомнения, добьется освобождения всего Донбасса, она движется к этому спокойно и уверенно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Президент России напомнил, что территория ЛНР полностью освобождена с 1 апреля. В то же время Киев контролирует меньше 15% в Донецкой Народной Республике.

«В Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие контролируют 80% территории Запорожской области.