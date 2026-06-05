Путин не видит угроз для российской экономики

Никакие угрозы для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе не предвидятся. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим», - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций. Кроме того, в Кремле видят интерес со стороны иностранных государств.

Ранее российский лидер заявил, что международной изоляции Москвы не было. Наблюдались только попытки изолировать страну со стороны экс-президента США Джо Байдена.