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Путин не видит угроз для российской экономики

Россия остается привлекательной страной для инвестиций и видит интерес из-за рубежа, отметил президент.
Глеб Владовский 05-06-2026 18:33
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Никакие угрозы для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе не предвидятся. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим», - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций. Кроме того, в Кремле видят интерес со стороны иностранных государств.

Ранее российский лидер заявил, что международной изоляции Москвы не было. Наблюдались только попытки изолировать страну со стороны экс-президента США Джо Байдена. 

#в стране и мире #Владимир Путин #угрозы #экономика РФ #ПМЭФ-2026
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