Владимир Путин отметил, что Украина не хочет видеть американцев в качестве гарантов безопасности, но при этом требует оружия.

Зеленский в своем открытом обращении призвал не следовать анкориджским договоренностям, обратил внимание Путин в ходе дискуссии на ПМЭФ. Также Зеленский, добавил российский президент, отказывает США в праве быть гарантами возможных договоренностей между Россией и Украиной.

«Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы», - сказал Путин.

При этом Владимир Путин отметил работу, проведенную американским лидером Дональдом Трампом над манерами Зеленского. По словам российского президента, в этом плане еще есть над чем работать и есть смысл это продолжать.

Также Путин указал на теракт в Старобельске как на препятствие к диалогу с Украиной. Президент Российской Федерации раскрыл, что Зеленский просил его о встрече через российского бизнесмена. Но именно во время этих контактов киевским режимом был совершен теракт в Старобельске.