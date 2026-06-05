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Путин: оружие Киев хочет получать из США, а видеть их в качестве гарантов - нет

Также Украина призывает не следовать договоренностям, достигнутым в Анкоридже, заметил российский лидер.
Тимур Шерзад 05-06-2026 18:13
© Фото: Sgt. Duke Edwards, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин отметил, что Украина не хочет видеть американцев в качестве гарантов безопасности, но при этом требует оружия.

Зеленский в своем открытом обращении призвал не следовать анкориджским договоренностям, обратил внимание Путин в ходе дискуссии на ПМЭФ. Также Зеленский, добавил российский президент, отказывает США в праве быть гарантами возможных договоренностей между Россией и Украиной. 

«Наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы», - сказал Путин. 

При этом Владимир Путин отметил работу, проведенную американским лидером Дональдом Трампом над манерами Зеленского. По словам российского президента, в этом плане еще есть над чем работать и есть смысл это продолжать. 

Также Путин указал на теракт в Старобельске как на препятствие к диалогу с Украиной. Президент Российской Федерации раскрыл, что Зеленский просил его о встрече через российского бизнесмена. Но именно во время этих контактов киевским режимом был совершен теракт в Старобельске.

#Украина #сша #пмэф #Владимир Путин
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