Путин заявил, что рано думать о баллотировании на пост президента в 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что пока рано думать о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2030 году. Об этом он рассказал на встрече с журналистами на ПМЭФ-2026.

Российский лидер также отметил, что Конституция РФ дает ему право баллотироваться на этот пост в 2030 году.

«Только Господь знает, хватит ли здоровья дожить до завтра... Конституция позволяет (баллотироваться - Прим. ред.), но рано говорить об этом, совсем рано», - заявил он.

Ранее Путин подчеркнул, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине должны подписывать легитимные лица. Москва сделает это при условии, что Киев найдет легитимных для этого лиц.