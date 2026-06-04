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Путин заявил, что рано думать о баллотировании на пост президента в 2030 году

По словам российского лидера, Конституция разрешает ему баллотироваться.
Глеб Владовский 04-06-2026 21:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что пока рано думать о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2030 году. Об этом он рассказал на встрече с журналистами на ПМЭФ-2026.

Российский лидер также отметил, что Конституция РФ дает ему право баллотироваться на этот пост в 2030 году.

«Только Господь знает, хватит ли здоровья дожить до завтра... Конституция позволяет (баллотироваться - Прим. ред.), но рано говорить об этом, совсем рано», - заявил он.

Ранее Путин подчеркнул, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине должны подписывать легитимные лица. Москва сделает это при условии, что Киев найдет легитимных для этого лиц.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Конституция РФ #президент россии #баллотирование
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