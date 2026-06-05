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Цивилева призвала адаптировать рабочую среду для ветеранов с инвалидностью

Сегодня одной из главных задач является не только поиск вакансий для ветеранов, но и подготовка работодателей к приему сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, отметила Анна Цивилева.
Андрей Аркадьев 05-06-2026 16:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила о необходимости создавать доступную рабочую среду для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда» на полях Петербургского международного экономического форума.

Вопросы трудоустройства участников СВО и ветеранов боевых действий стали одной из ключевых тем сессии «Кадровый резерв для приоритетных отраслей экономики», модератором которой выступила Анна Цивилева. По словам замминистра обороны, фонд «Защитники Отечества» уже получил около 22 тысяч обращений от участников спецоперации, нуждающихся в содействии при трудоустройстве. Более половины из них уже нашли работу, тогда как остальные проходят лечение и реабилитацию либо получают новое образование и профессиональные навыки.

«Нам нужно взаимодействовать в том числе с региональными властями и работодателями для того, чтобы они были готовы к приему людей с инвалидностью и подготовили рабочие места и рабочую среду для этих людей», - отметила Цивилева.

По словам председателя фонда «Защитники Отечества», современные технические средства реабилитации позволяют многим ветеранам сохранять высокий уровень активности и успешно возвращаться к трудовой деятельности.

«Современные средства реабилитации максимально восполняют утраченный функционал», - пояснила Цивилева.

При этом особое внимание, по ее словам, необходимо уделять военнослужащим с наиболее тяжелыми ранениями, в том числе тем, кто передвигается на инвалидных колясках или потерял зрение.

Ранее Цивилева заявила о необходимости дальнейшего развития комплексной системы поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

#ветераны #пмэф #СВО #Анна Цивилева
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