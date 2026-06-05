МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил повысить привлекательность российского флага для торговых судов

Российский лидер подчеркнул, что Москва будет развивать торговый и ледокольный флот.
Глеб Владовский 05-06-2026 17:53
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российский флаг должен быть привлекательным для торговых судов. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

«Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага», - заявил он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. РФ ставит перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту торгового флота страны.

Ранее сообщалось, что ПСБ и Росатом будут вместе развивать Северный морской путь. Соглашение об этом стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Документ своими подписями скрепили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Российский флаг #торговый флот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 