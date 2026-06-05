Путин поручил повысить привлекательность российского флага для торговых судов

Российский флаг должен быть привлекательным для торговых судов. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

«Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага», - заявил он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. РФ ставит перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту торгового флота страны.

Ранее сообщалось, что ПСБ и Росатом будут вместе развивать Северный морской путь. Соглашение об этом стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Документ своими подписями скрепили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.