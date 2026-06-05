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Боец бригады «Волки» захватил гексакоптер Vampire ВСУ

Кадры объективного контроля с разведывательного дрона показывают, как был захвачен летательный аппарат ВСУ.
05-06-2026 17:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным Тихий захватил практически неповрежденный тяжелый украинский беспилотник Vampire. Как сообщили в Минобороны России, трофей был добыт на Краматорско-Дружковском направлении после неудачного вылета дрона.

По данным ведомства, за полетом беспилотника внимательно наблюдали российские разведчики. Аппарат выполнил боевую задачу и сбросил груз, однако на обратном пути столкнулся с проблемой - из-за разряженного аккумулятора ему пришлось совершить вынужденную посадку в так называемой «серой зоне».

Получив информацию о местонахождении дрона, боец с позывным Тихий выдвинулся к месту посадки. Несмотря на сложную обстановку и наличие минных заграждений, ему удалось добраться до беспилотника и эвакуировать его. В результате тяжелый гексакоптер достался российскому подразделению практически в исправном состоянии. Кадры объективного контроля, снятые разведывательным беспилотником, зафиксировали весь процесс захвата и вывоза трофея.

Беспилотник Vampire относится к классу тяжелых гексакоптеров. Такие аппараты способны перевозить до 15 килограммов полезной нагрузки, включая различные типы боеприпасов или оборудования. Максимальная высота полета дрона достигает около 400 метров, а его масса вместе с аккумуляторами составляет порядка 50 килограммов без учета дополнительного груза. Также беспилотники данного типа оснащаются тепловизионными камерами, что позволяет использовать их в любое время суток и в сложных погодных условиях.

По мнению специалистов, изучение подобных трофеев дает возможность получить дополнительную информацию о технических особенностях беспилотных систем противника, принципах их применения и используемых инженерных решениях. Эти данные могут быть использованы для совершенствования средств противодействия беспилотной авиации и разработки новых тактических приемов борьбы с ней на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#дрон #спецоперация #группировка юг #Vampire
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