Захваченная «Баба-яга» атаковала опорник ВСУ в районе Константиновки

Аппарат поднялся в воздух и завис над вражеским опорным пунктом, после чего сбросил несколько боеприпасов по блиндажу.
Игорь Лапик 05-05-2026 13:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Захваченный украинский тяжелый дрон «Баба-яга» атаковал опорный пункт ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщил наш корреспондент Игорь Лапик.

По его данным, трофейный беспилотник «Вампир», известный как «Баба-яга», российские бойцы переделали и использовали против украинских подразделений.

На кадрах также показана ночная работа дрона. По укрепленным укрытиям ВСУ сбрасывают противотанковые мины. Как рассказал командир взвода БПЛА с позывным Чипа, удар пришелся по месту скопления живой силы, которая готовилась к выдвижению. По его словам, часть противника была уничтожена, остальные покинули позиции.

«Они хотели выдвинуться, видимо, на штурм. Из восьми человек, которые там были, пять мы оставили на поле боя», - рассказал Чипа.

В подразделении отмечают, что трофейные тяжелые коптеры активно ремонтируют и переоборудуют в специальных мастерских. После этого их используют как ударные дроны для поддержки штурмовых групп.

Инженер с позывным Хан уточнил, что такие беспилотники также применяют для доставки грузов на передовую - они способны переносить до 12 килограммов.

«Не приходится идти такелажникам, нашим парням, по заминированной территории», - пояснил Хан.

Кроме того, украинские тяжелые дроны регулярно сбивают снайперы и FPV-расчеты. После этого уцелевшие аппараты доставляют в тыл и переоборудуют для дальнейшего использования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#наш эксклюзив #Баба-яга #константиновка
