Минсельхоз: 82% экспорта пшеницы из РФ приходятся на Африку и Ближний Восток

Общий объем мирового экспорта пшеницы из России - 20%.
22-05-2026 14:14
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Общий объем поставок пшеницы из России в страны Ближнего Востока и Африки составил 82%. Такую статистику привела глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«У нас с вами больше 100 стран, наших партнеров. Собственно, 20% экспорта мирового пшеницы - это Россия», - добавила она, выступая с презентацией на Всероссийском зерновом форуме.

Лут также подчеркнула, что Египет является лидером по объему поставок на протяжении нескольких лет. Она добавила, что Москва готова обеспечить продовольственную безопасность Каира. Глава ведомства отметила, что в топ-5 стран по количеству закупаемого зерна вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан.

Ранее сообщалось, что РФ стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай. Отмечается, что за первый квартал 2026 года РФ поставила в КНР продукцию на 1,1 млрд долларов.

#в стране и мире #Ближний Восток #Африка #Минсельхоз РФ #Оксана Лут #экспорт пшеницы
