Путин назвал основой успешной демографии высокое качество жизни

Только в случае высокого качества жизни и уровня заработных плат Россия будет успешна в демографическом плане. Об этом в ходе пленарного заседания на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что на первое место сейчас выходят люди с их знаниями, компетенциями, квалификацией и способностью овладеть передовыми технологиями для создания прорывных товаров и услуг.

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане», - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин назвал демографию национальным приоритетом страны на годы вперед. Встречаясь с членами правительства страны, он подчеркнул важность модернизации первичного звена здравоохранения и улучшения качества и доступности медицинской помощи. Современные больницы очень важны для поддержки семей.

Семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России, считает Владимир Путин. Во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в прошлом году российский лидер напомнил, что все больше россиян хотят быть многодетными. Глава государства назвал это очень важной тенденцией.