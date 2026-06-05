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Путин назвал основой успешной демографии высокое качество жизни

Президент напомнил, что зарплаты в РФ за пять лет выросли на 30% в реальном выражении.
Ян Брацкий 05-06-2026 16:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Только в случае высокого качества жизни и уровня заработных плат Россия будет успешна в демографическом плане. Об этом в ходе пленарного заседания на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что на первое место сейчас выходят люди с их знаниями, компетенциями, квалификацией и способностью овладеть передовыми технологиями для создания прорывных товаров и услуг.

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане», - подчеркнул Путин. 

Ранее Владимир Путин назвал демографию национальным приоритетом страны на годы вперед. Встречаясь с членами правительства страны, он подчеркнул важность модернизации первичного звена здравоохранения и улучшения качества и доступности медицинской помощи. Современные больницы очень важны для поддержки семей.

Семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России, считает Владимир Путин. Во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в прошлом году российский лидер напомнил, что все больше россиян хотят быть многодетными. Глава государства назвал это очень важной тенденцией.

#Экономика #Путин #демография #ПМЭФ-2026
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