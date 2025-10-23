Путин: многодетные семьи в России должны стать нормой

Семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России, заявил Владимир Путин во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

По данным социологов, все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, отметил президент России.

«Если в 2005 году наши граждане считали, что... 2,4 ребенка должно быть в семье, то теперь - свыше трех», - подчеркнул Путин.

Глава государства назвал это очень важной тенденцией.

Ранее Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе. Ранее она полагалась семьям, в которых родители не старше 35 лет.