Путин заявил о конкурентном преимуществе России в развитии ИИ

У России есть и кадры, и ресурсы для развития технологий, отметил президент.
Владимир Рубанов 28-05-2026 18:48
© Фото: ТРК «Звезда»

У России есть очевидные преимущества в развитии технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. РФ понимает и возможности, и риски внедрения ИИ, подчеркнул президент. Кроме того, наша страна одна из немногих создает суверенные платформы в этой сфере.

Российская академическая наука имеет все возможности для внедрения искусственного интеллекта, и для этого есть необходимые специалисты, сказал Путин. Кроме того, ИИ требует значительного объема энергии. И в этом плане у нашей страны есть значительные преимущества, отметил глава государства.

В результате появления компьютерных технологий могут исчезнуть целые профессии, добавил российский лидер. Искусственный интеллект уже начал заменять работников на должностях, требующих минимальной квалификации. По словам главы государства, этот процесс необратим и неизбежен.

Путин отметил, что по ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена. А в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня.

Президент подчеркнул, что к грядущим переменам нужно быть готовым. И использовать их как драйвер ускоренного экономического роста.

Российский лидер находится с госвизитом в Казахстане. Визит продлится с 27 по 29 мая и приурочен к саммиту ЕАЭС. 27 мая прошли неофициальные переговоры глав государств. 28 мая состоялись официальные мероприятия визита и начался форум ЕАЭС с участием президентов. На 29 мая запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета.

#технологии #форум #Владимир Путин #искусственный интеллект #ЕАЭС #Казахстан #ии
