МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предупредил, что Запад найдет повод для изъятия активов любой страны

По словам Владимира Путина, западные страны смогут придраться к чему угодно.
Ян Брацкий 05-06-2026 16:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Коллективный Запад всегда найдет повод, чтобы вводить новые санкции, в сути которых лежит недобросовестная экономическая борьба. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам российского лидера, инициаторам ограничений и рестрикций неинтересны общие правила торговли, когда они начинают проигрывать.

«Нужно признать, теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой платежной инфраструктуре», - предупредил Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Глава государства особо отметил, что Россия сохранила основы макроэкономической политики, и пообещал обеспечить движение вперед. На фоне критики со всех сторон, что в отечественной экономике все «припало», Путин напомнил, что сейчас страна находится на том уровне, на котором Европа живет долгие годы.

Путин напомнил о росте зарплат в России в реальном выражении. За пять лет они поднялись более чем на 30%. Дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности и эффективности труда, уточнил президент. Также в России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%.

#Экономика #Путин #Запад #санкции #ПМЭФ-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 