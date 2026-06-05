Путин предупредил, что Запад найдет повод для изъятия активов любой страны

Коллективный Запад всегда найдет повод, чтобы вводить новые санкции, в сути которых лежит недобросовестная экономическая борьба. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам российского лидера, инициаторам ограничений и рестрикций неинтересны общие правила торговли, когда они начинают проигрывать.

«Нужно признать, теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой платежной инфраструктуре», - предупредил Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Глава государства особо отметил, что Россия сохранила основы макроэкономической политики, и пообещал обеспечить движение вперед. На фоне критики со всех сторон, что в отечественной экономике все «припало», Путин напомнил, что сейчас страна находится на том уровне, на котором Европа живет долгие годы.

Путин напомнил о росте зарплат в России в реальном выражении. За пять лет они поднялись более чем на 30%. Дальнейший рост должен быть связан с повышением производительности и эффективности труда, уточнил президент. Также в России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2%.