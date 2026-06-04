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Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»

Глава государства подчеркнул, что подобные системы испытывались на полигонах.
Глеб Владовский 04-06-2026 20:25
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия ни разу не применяла по Украине баллистические ракеты «Орешник» в полном смысле слова. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника"», - подчеркнул он в ходе разговоров с журналистами.

Глава государства уточнил, что похожие системы испытывали на полигонах. А последний удар «Орешником» нанесли туда, «где было удобно посмотреть результаты».

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Решение приняли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ.

#ВС РФ #Украина #Владимир Путин #ракеты "Орешник"
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