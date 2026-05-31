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Путин: соглашение по урегулированию на Украине должны подписывать легитимные лица

По словам президента, при желании можно найти тех, кто должен подписать документы с Россией.
Глеб Владовский 04-06-2026 21:08
© Фото: Владимир Трефилов РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Соглашение по урегулированию конфликта на Украине должны подписывать легитимные лица. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Любая сторона в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения... с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции», - подчеркнул глава государства в ходе разговора с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Российский лидер также отметил, что у Москвы есть желание подписать соглашение. Но она сделает это только при условии, что Киев найдет легитимных лиц. Для этого нужно только желание.

Ранее Путин заявил, что Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с Брюсселем.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #Легитимность #украинское урегулирование #подписание договора
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