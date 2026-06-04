Путин: РФ не может доверять людям, выступающим за стратегическое поражение страны

Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«Я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю, как можно доверять людям, как Россия может доверить людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения», - сказал он в ходе разговора с журналистами на ПМЭФ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с Брюсселем. Кроме того, РФ не навязывала Евросоюзу кандидатов на роль переговорщиков. В то же время он указал, что это должны быть люди, которым можно доверять.

Ранее Путин заявил, что киевские власти не готовы к компромиссам, достигнутым в Анкоридже в отличие от Москвы.