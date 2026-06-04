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Путин: РФ не может доверять людям, выступающим за стратегическое поражение страны

Путин подчеркнул, что Москва не навязывает кандидатуры переговорщиков от Европы.
Глеб Владовский 04-06-2026 20:56
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«Я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю, как можно доверять людям, как Россия может доверить людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения», - сказал он в ходе разговора с журналистами на ПМЭФ.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывалась от контактов с Брюсселем. Кроме того, РФ не навязывала Евросоюзу кандидатов на роль переговорщиков. В то же время он указал, что это должны быть люди, которым можно доверять.

Ранее Путин заявил, что киевские власти не готовы к компромиссам, достигнутым в Анкоридже в отличие от Москвы.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #Владимир Путин #переговоры
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