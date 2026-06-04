Путин: Киев не готов к мирным договоренностям

Киевские власти не готовы к достигнутым в Анкоридже компромиссам, в отличие от Москвы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов... Важно, чтобы они были приняты украинской стороной. Я думаю, что Украина на это не готова», - сказал он на встрече с журналистами на ПМЭФ-2026.

Глава государства добавил, что правящие круги на Украине не проявляют интереса в реальном прекращении боевых действий. В этом случае у нынешнего руководства не будет возможности сохранить власть.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% в ДНР и 80% в Запорожской области.