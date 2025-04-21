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В РФ признали Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных

Компании назначили штраф в размере 3,8 млн рублей.
Глеб Владовский 2025-04-21 06:23:48
© Фото: Matthias Balk dpa Global Look Press

В России суд признал компанию Google виновной в разглашении личных данных погибших в зоне СВО российских военнослужащих. Об этом говорится в тексте решения учреждения.

«Поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава ВС РФ в период проведения СВО, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой запрещено», - приводит слова ТАСС.

Уточняется, что данные были распространены в опубликованном на YouTube видеоролике. В результате, компанию оштрафовали на 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов за последние три года в отношении Google LLC превысила 25 млрд рублей.

#в стране и мире #ВС РФ #штраф #Google #разглашение данных
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