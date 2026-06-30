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В Подмосковье удар беспилотника унес жизнь младенца

Еще четыре мирных жителя получили травмы.
Глеб Владовский 30-06-2026 09:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские беспилотники атаковали Подмосковье, в результате погиб шестимесячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди... К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», - написал он в соцсетях.

Глава региона уточнил, что из-под завалов извлекли четырех пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь. Воробьев пообещал оказать помощь родным и близким погибшего малыша.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 29 на 30 июня над территорией России сбили 419 беспилотников украинских боевиков.

#в стране и мире #Подмосковье #Андрей Воробьев #младенец #дрон всу
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