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ПВО сбила за ночь 419 украинских беспилотников над 18 регионами России

Атака оказалась массированной и затронула значительную часть районов страны.
Дарья Неяскина 30-06-2026 08:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь с 29 на 30 июня над территорией РФ сбито силами ПВО в общей сложности 419 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 29 июня до 07.00 мск 30 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сказано в сообщении.

Атака оказалась массированной и затронула значительную часть регионов страны. Беспилотники перехватывались в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, цели уничтожались в воздушном пространстве Московского региона, Краснодарского края, а также над Республикой Крым.

Накануне над регионами России российские военнослужащие сбили 209 украинских БПЛА.

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