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«Герани» поразили логистический центр «Новой почты» с вооружением ВСУ

Боевики использовали склад для хранения вооружения, беспилотных летательных аппаратов и их компонентов.
22-06-2026 08:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных дронов «Герань-2 сикер» уничтожили логистический центр «Новой почты», который использовали украинские боевики. Минобороны показало видео нескольких заходов БПЛА на здание.

В ходе разведывательной операции 20 июня российские военнослужащие выявили в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области крупный логистический центр. ВСУ использовали его для хранения вооружения, беспилотных летательных аппаратов и их компонентов.

По решению командования объект был атакован с использованием беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Расчеты ударных беспилотников «Герань-2» нанесли серию высокоточных ударов по этому складу. Средства объективного контроля в реальном времени, а также видеозаписи очевидцев из открытых источников подтвердили успешное поражение цели.

До этого Минобороны показало кадры поражения энергетического объекта в Ахтырке Сумской области, используемого ВСУ. Удар наносился дроном «Герань». После прилета был виден густой столб черного дыма.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #Герань-2 сикер
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