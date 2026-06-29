Экс-премьер Моравецкий заявил, что Зеленский дал «пощечину» Польше

Варшава получила «очередную пощечину» со стороны Владимира Зеленского, которую многие расценили как публичный удар по имиджу польского руководства на фоне текущего курса Дональда Туска. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей в соцсети Х.

«Слова и действия Зеленского - очередная пощечина Польше, результат раболепной политики правительства Туска», - написал экс-министр.

Моравецкий также отметил, что позиция Туска дает возможность Киеву переступать за красную линию, взамен тому чтобы защищать национальную память совместно с президентом Каролем Навроцким.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что вступление Украины в ЕС может усилить популярность польского движения Polexit, которое выступает за выход Варшавы из Евросоюза.Он отметил, что если Украина присоединиться к ЕС, то это сильно ударит по польскому сельскому хозяйству.