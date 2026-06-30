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Житель США обнаружил медведя в своем пикапе

Хищник уснул на переднем сиденье и не был рад, что его разбудили.
Дима Иванов 30-06-2026 09:01
© Фото: PhDWaala,X © Видео: PhDWaala,X

Житель США обнаружил неожиданного гостя в припаркованном у дома пикапе. Открыв дверь, он увидел молодого черного медведя, который спал на переднем сиденье. Видео набирает популярность в соцсетях.

Как пишет ABC, все произошло в городке Стимбоут-Спрингс в штате Колорадо. Встречи людей с барибалами в штате не редкость. По данным парковой службы штата, в 2019 году зарегистрировали более 5,3 тысячи обращений, включая проникновения в дома, гаражи и автомобили.

Черные медведи обычно пугливы и не нападают на людей. Впрочем, как писало издание Cowboy State Daily, 21 июня в природном парке недалеко от города Голден в Колорадо барибал напал на туристку и преследовал ее около получаса.

#сша #медведь #Колорадо
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