Медведь полчаса преследовал американку по загадочной причине

В американском штате Колорадо барибал напал на туристку, после чего преследовал ее полчаса. Об этом сообщило издание Cowboy State Daily.

В воскресенье, 21 июня, в природном парке недалеко от города Голден женщина прогуливалась по туристической тропе. На нее неожиданно набросился хищник, который оцарапал ей ногу. После этого медведь преследовал ее полчаса, несмотря на ее крики, броски камнями и палками, а также попытки его отпугнуть, пишет Life.ru.

Позже пострадавшая встретила двух туристов, с которыми она продолжила свой путь. Медведь шел за ними, но потом неожиданно свернул на другую тропу. Поймать его не удалось.

Биологи назвали поведение животного загадочным. Обычно черный медведь нападает на людей с целью защиты своей территории. Однако случаи, когда барибал намеренно охотится на человека, это редкость. Действия хищника в этих обстоятельствах могли указывать именно на это.

В Колорадо пока не решили, что делать с медведем во время его поимки. По словам биологов, медведь мог пойти за женщиной из-за того, что ранен или болен. Если окажется, что зверь действительно агрессивен, то его придется ликвидировать.

Двое американских военнослужащих ранее получили ранения при нападении бурого медведя на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, которая находится в штате Аляска. Тогда рядовые в целях самозащиты применили против медведя перцовые баллончики.