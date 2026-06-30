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Финляндия признала нежелание ЕС стремиться к миру

Глава МИД Финляндии Валтонен подчеркнула, что Европа должна решить, что ей нужно от диалога РФ с Украиной.
Глеб Владовский 30-06-2026 08:38
© Фото: Peter Endig, ZB, Globallookpress

Евросоюз не должен отчаянно стремиться к достижению мира на Украине. С таким призывом выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Нам не следует создавать впечатление, что Европа отчаянно стремится к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не являемся нейтральными посредниками. Мы поддерживаем Украину», - заявила дипломат в интервью FAZ.

Она подчеркнула, что Европе рано думать о торговых и политических связях с Россией. Кроме того, по ее словам, ЕС нужно определиться с тем, чего он хочет получить от диалога РФ и Украины.

Ранее кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости страны возобновить диалог с Москвой. Также он выступил за выход Парижа из НАТО.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #Финляндия #Элина Валтонен
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