Финляндия признала нежелание ЕС стремиться к миру

Евросоюз не должен отчаянно стремиться к достижению мира на Украине. С таким призывом выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Нам не следует создавать впечатление, что Европа отчаянно стремится к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не являемся нейтральными посредниками. Мы поддерживаем Украину», - заявила дипломат в интервью FAZ.

Она подчеркнула, что Европе рано думать о торговых и политических связях с Россией. Кроме того, по ее словам, ЕС нужно определиться с тем, чего он хочет получить от диалога РФ и Украины.

Ранее кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил о необходимости страны возобновить диалог с Москвой. Также он выступил за выход Парижа из НАТО.