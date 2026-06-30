Париж должен выйти из состава НАТО и вернуться к диалогу с Россией. С таким призывом выступил основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» и кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон.

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралией, Новой Зеландией и Великобританией... Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», - заявил он, выступая на геополитическом симпозиуме.

Политик подверг критике страны Евросоюза за то, что они не способны участвовать в мирном урегулировании украинского кризиса, а также перекладывании ответственности на сам блок. Кроме того, Меланшон выступил против участия Парижа в таких «закрытых клубах», как G7.

Ранее газета Politico сообщила, что Франция и Германия выступили против переговоров Европы с Россией, посчитав, что сейчас для этого неподходящее время.