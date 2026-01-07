ERR: Эстония планируют достроить забор на границе с РФ к концу 2027 года

Эстонские власти планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.

«Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент полиции и погранохраны планирует завершить к концу 2027 года», - цитирует Коммусаара телерадиокомпания ERR.

Все запланированные на 2025 год работы завершены в полном объеме, в течение этого года забор появится даже в тех местах, в которых изначально его возводить не планировали, пообещал Коммусаар. Также Таллин продолжит строительство пограничной инфраструктуры на реке Нарва. В дополнение к пяти уже существующим позициям для мониторинга добавят еще девять пунктов со всей необходимой инфраструктурой, отметил Коммусаар.

Напомним, общая протяженность границы между Эстонией и Россией составляет 338 километров. Большая ее часть (135 км) проходит по суше, 76 - по реке Нарва и еще 127 - по Чудскому озеру. Строительство новых укреплений на рубежах планировали завершить еще в прошлом году, но из-за затянувшихся тендеров сроки сдвинули.

Не отстают от своих соседей и латыши. Рига в конце прошлого года завершила строительство заграждений длиной в 280 километров на границе с Россией. Оснастить преграду всей необходимой инфраструктурой планируется к концу 2026 года.