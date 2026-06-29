Над Россией ночью сбили 209 украинских беспилотников

Ночью над регионами РФ российские военнослужащие сбили 209 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 мск 28 июня до 07.00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили дроны в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, подтвердили перехват БПЛА в районах Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 28 июня над регионами РФ сбили 213 беспилотников противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.