Бойцы группировки «Запад» применили в деле дрон ZALA с ИИ

Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мальва» группировки войск «Запад» уничтожает цели в тылах противника в Харьковской области. Для точного и быстрого поражения артиллеристы работают довольно близко к линии боевого соприкосновения - в пределах 20 километров.

Огонь ведут по заранее выверенным точным координатам, а вот задачи по вскрытию целей, нанесению их на карту и отслеживанию поведения противника ложатся на воздушную разведку. Для постоянного патрулирования обстановки бойцы 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности используют беспилотник ZALA.

Разведывательный БПЛА способен залетать на 100 километров в тыл противника. При этом вражеские системы РЭБ и дроны-перехватчики очень редко могут повлиять на его работу - искусственный интеллект обнаруживает приближающийся к нему объект и делает маневр. Также в нем установлен радиодетектор, который при подскоке частот определяет, что рядом с ним что-то находится и осуществляет маневр уклонения.

Борт часто летит в автономном режиме, поэтому операторы могут концентрироваться не на управлении, а именно на обнаружении целей и их последующим поражении барражирующим боеприпасом «Ланцет». Изделие стало настолько «умным», что при захвате цели, даже если его заглушат, дрон сам, при помощи искусственного интеллекта наведется на цель и поразит ее.

На кадрах можно увидеть уничтожение боевой бронемашины «Козак». Она ехала по трассе в глубоком тылу врага - дрон-разведчик засек технику, и расчет тут же приступил к запуску «Ланцета». «Ланцет» как раз отлично подходит для уничтожения небольших целей. Если сравнивать с артиллерией - барражирующим боеприпасом часто удобнее точечно и оперативно выбивать вражеские объекты.

Украинская разведка не дремлет, поэтому бойцы группировки войск «Запад» постоянно следят за воздушной обстановкой в районе своей работы. В свой очередной полет отправился разведывательный БПЛА «Суперкам». Сейчас борт может находиться в воздухе до пяти часов, поэтому бойцы запускают его в режиме свободной охоты. Беспилотник будет летать и обнаруживать цели в глубоких тылах противника в двадцати и даже более километрах от самой пусковой точки. Часто артиллерийские орудия врага получается вычислить по маршрутам его логистики. Любое замеченное передвижение - половина успеха.

Группировка войск «Запад» продолжает наступать на Харьковском направлении. Одновременно наши штурмовики действуют и на Краснолиманском фронте. Продвижение фиксируется и в зоне ответственности группировки в ДНР. Но любое движение бойцов на земле начинается только после обработки позиций врага нашей артиллерией и дронами.

Ранее командир взвода БПЛА с позывным Кот рассказал корреспонденту «Звезды», что одноразовая катапульта для барражирующих боеприпасов «Ланцет» значительно ускорила подготовку дронов к запуску и повысила безопасность расчетов. Новая пусковая установка упростила транспортировку и запуск дронов, а также улучшила маскировку бойцов.