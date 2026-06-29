Несмотря на усиленную оборону противника, а командование ВСУ перебросило из Донецкой Республики на Запорожское направление хорошо подготовленные подразделения, войска группировки «Восток», под командованием генерал-полковника Андрея Иванаева, выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от одного до почти полутора километров ежедневно. Так же воины-дальневосточники заходят вглубь Днепропетровской области. Особо заметен темп их наступления во время освобождения Новоскелеватого, Писанцев и дальнейшего расширения оперативного пространства на обоих берегах реки Гайчур. Подробнее о ситуации на фронте рассказала военкор «Звезды» Анна Цепаева.

Штурмовые группы мотострелков группировки «Восток» выбивают формирования ВСУ с укрепленных позиций. После успешного взятия Новоскелеватого, где уже водружен российский триколор, бойцы не сбавляют темп. Оборона противника прорвана, наши части заходят вглубь Днепропетровской области.

Несмотря на скромные размеры, Новоскелеватое имеет принципиальное значение для расширения оперативного пространства на данном участке фронта. Его взятие стало ключом к созданию устойчивого плацдарма на западном берегу реки Гайчур. Действуя стремительно, наши штурмовые группы развили успех и освободили Писанцы на противоположном берегу. Теперь под плотным огневым контролем российских войск находится важнейший транспортный узел - пересечение железной дороги и крупной автомагистрали.

Небо над передовой превратилось в арену ожесточенного противостояния. Чтобы нивелировать угрозу со стороны вражеских дронов, вдоль всей линии боевого соприкосновения двигаются специализированные группы воздушного прикрытия. Мощь крупного калибра позволяет эффективно уничтожать любые цели - от юрких разведчиков до тяжелых гексакоптеров ВСУ.

Штурм вражеских укреплений - это всегда риск, но дойти до них - задача не менее трудная. В небе кружит рой беспилотников противника, что усложняет продвижение на каждом метре. Операторы ВСУ маскируют свои аппараты в зарослях, превращают кустарники в скрытые ловушки.

«Если есть лесополоса, то лучше ее обойти, чем обозначать себя. Любой "ждун" - это тот же оператор. То есть он взлетает, у оператора приходит сигнал, и он определяет, где ты находишься», - рассказывает командир штурмовой группы с позывным Икона.

Оборона противника в Новоскелеватом действовала по устоявшейся схеме: траншеи и опорные пункты, возведенные в спешке. Пройдя через этот рубеж, наши подразделения вышли в городскую застройку, где встретили сопротивление в условиях уличного боя.

Здесь тактика отработана до автоматизма: реактивная артиллерия и расчеты беспилотников в режиме реального времени наносят точечные удары, пока мотострелки продвигаются вглубь обороны неприятеля под прикрытием плотного огня, что вынуждает командование ВСУ идти на отчаянные меры.

Несмотря на попытки противника удержать занимаемые позиции, оборона ВСУ на ключевых участках утрачивает устойчивость. На Днепропетровском направлении подразделения группировки «Восток» сжимают полукольцо вокруг важного узла сопротивления - поселка Покровское. Наступление развивается планомерно: развивая успех после освобождения Добропасова, наши силы вышли на рубежи Новоскелеватого и Писанцев.

Параллельно на Запорожском направлении освобождена Новосёловка. Выход к линии Егоровка - Омельник позволит российским войскам взять под полный огневой контроль стратегическую трассу, по которой идет снабжение восточного ореховского гарнизона ВСУ.

Ранее сообщалось, что танкисты обеспечили продвижение штурмовиков на Запорожском направлении. По словам военнослужащих группировки войск «Восток», бронетехника принимает на себя основной удар при продвижении вглубь территории противника.