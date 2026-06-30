США организуют миссию по спасению падающей на Землю обсерватории Swift

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США готовит срочную миссию по спасению обсерватории Swift, которая рискует потерять высоту и войти в плотные слои атмосферы Земли. Об этом пишет издание 360.ru.

Согласно имеющейся информации, орбитальный аппарат, запущенный в 2004 году, из-за солнечной активности стремительно сближается с планетой. К октябрю обсерватория окажется на критических 300 километрах от поверхности Земли, в связи с этим учеными было принято решение поднимать станцию обратно на 600 км.

Для операции планируется задействовать робота Link - он оснащен тремя манипуляторами, которыми Swift и отодвинут обратно в космос. Стоимость проекта оценивается в 30 миллионов долларов.

Ранее из-за утечек воздуха на российском модуле МКС, астронавты были вынуждены эвакуироваться на корабль Crew Dragon. Безопасности экипажа ситуация не угрожает.