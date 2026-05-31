Астронавты перешли на Crew Dragon из-за утечек воздуха на российском модуле МКС

Астронавты эвакуировались на корабль Crew Dragon из-за утечек воздуха на российском модуле МКС «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

«NASA и Роскосмос работают над определением коренной причины трещин, а Роскосмос управляет проблемой с помощью операционных мер по снижению рисков и периодических частичных ремонтов», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Роскосмосе, место одной из двух утечек воздуха оперативно заделали в отсеке переходной камеры (ПрК). Второе место утечки находится в конусной части переходной камеры. В госкорпорации подчеркнули, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает.

Ранее Роскосмос опубликовал снимки космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева за бортом Международной космической станции. Фотосессию планетарного масштаба они сделали во время работы в открытом космосе.