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Астронавты перешли на Crew Dragon из-за утечек воздуха на российском модуле МКС

Одно из мест утечки воздуха оперативно заделали. Безопасности экипажа ситуация не угрожает.
Глеб Владовский 05-06-2026 18:15
© Фото: Malte Ossowski, SVEN SIMON, Globallookpress

Астронавты эвакуировались на корабль Crew Dragon из-за утечек воздуха на российском модуле МКС «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

«NASA и Роскосмос работают над определением коренной причины трещин, а Роскосмос управляет проблемой с помощью операционных мер по снижению рисков и периодических частичных ремонтов», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Роскосмосе, место одной из двух утечек воздуха оперативно заделали в отсеке переходной камеры (ПрК). Второе место утечки находится в конусной части переходной камеры. В госкорпорации подчеркнули, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает.

Ранее Роскосмос опубликовал снимки космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева за бортом Международной космической станции. Фотосессию планетарного масштаба они сделали во время работы в открытом космосе.

#роскосмос #мкс #NASA #утечка воздуха
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