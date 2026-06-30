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Трамп потребовал незамедлительно снизить цены на бензин в США

По словам американского лидера, искусственное завышение цен является незаконным.
Вероника Левшина 30-06-2026 04:14
© Фото: Davide Bonaldo, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал снизить цены на бензин. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Продавцы бензина должны незамедлительно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет $68 за баррель и снижается», - написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что искусственное завышение цен является незаконным и потребовал оперативно отреагировать на заявление.

«Если продавцы этого не сделают, будут большие проблемы», - подытожил Трамп.

Ранее журнал Foreign Policy писал, что стремление Соединенных Штатов нарастить свое военное присутствие на Ближнем Востоке привело к серьезным проблемам для самого Вашингтона. В материале отмечается, что операция «Эпическая ярость» США и Израиля привела к наиболее опасному сценарию нефтяного кризиса.

#в стране и мире #Трамп #цены #проблемы #бензин #понижение #Искусственное завышение
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